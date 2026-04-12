El precio del petróleo registró un fuerte repunte de más de 8% y superó la barrera de los US$100 por barril, en medio de la creciente tensión en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.

Según reportó Bloomberg Línea, el alza se produce en un contexto de creciente incertidumbre ante un posible bloqueo impulsado por Estados Unidos en esta vía marítima clave, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global.

La reacción del mercado refleja el temor a una interrupción en el suministro de crudo, lo que podría generar un shock de oferta con efectos inmediatos en los precios internacionales. Este escenario ha elevado la volatilidad y encendido las alertas entre inversionistas y operadores energéticos.

En paralelo, los futuros de acciones en Estados Unidos registraron caídas, evidenciando la preocupación de los mercados financieros frente a un contexto de mayor riesgo geopolítico, inflación y posibles presiones sobre el crecimiento económico global.

El Estrecho de Ormuz conecta a los principales productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales, por lo que cualquier restricción en su tránsito tiene implicancias directas en el equilibrio energético mundial.

Analistas advierten a Bloomberg Línea que, incluso antes de concretarse medidas más drásticas, el solo riesgo de un bloqueo ya está siendo incorporado en los precios. En ese sentido, el petróleo vuelve a posicionarse como un termómetro de la tensión global, amplificando cada señal de conflicto.

De prolongarse la incertidumbre, aseguran que el impacto podría trasladarse rápidamente a los costos de transporte, combustibles y cadenas de suministro a nivel global, con efectos indirectos sobre la inflación en distintos países.