Resumen

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El mercado reacciona a la escalada geopolítica en Medio Oriente y al riesgo de interrupción del suministro global. (Imagen: Andina)
El mercado reacciona a la escalada geopolítica en Medio Oriente y al riesgo de interrupción del suministro global. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El precio del petróleo registró un fuerte repunte de más de 8% y superó la barrera de los US$100 por barril, en medio de la creciente tensión en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.

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