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El petróleo WTI se desplomó este lunes 9,94%, hasta los 88,47 dólares el barril. (Foto: EFE)
El petróleo WTI se desplomó este lunes 9,94%, hasta los 88,47 dólares el barril. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI,por sus siglas en inglés) se desplomó este lunes 9,94%, hasta los 88,47 dólares el barril, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, declarara que su país pospondrá durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní.

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