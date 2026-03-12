Escuchar
El precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 5,33% hasta los 96,88 dólares, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

El precio del petróleo volvió a superar este jueves temporalmente los 100 dólares el barril en la decimotercera jornada de la guerra en Medio Oriente, y puso bajo presión las bolsas y la deuda soberana por los temores de inflación.

