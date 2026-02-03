El cobre se recuperó a medida que se moderó la liquidación de metales liderada por la plata y el oro, y luego de que un grupo industrial respaldado por el Estado pidió a China que aumente sus reservas estratégicas del crucial metal industrial, informó Bloomberg.

Según la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, que celebró el martes una reunión informativa anual para revisar las tendencias en el sector, China debería ampliar el tamaño de sus reservas y también trabajar con los principales productores estatales para aumentar las existencias comerciales.

De esta manera, los precios subieron hasta un 4,6%, hasta los 13.478 dólares por tonelada, en la Bolsa de Metales de Londres (LME), tras una caída del 11% desde un máximo histórico el jueves pasado hasta el cierre del lunes. Otros metales básicos también subieron en la LME, mientras que el oro y la plata experimentaron un fuerte repunte.

Cabe resaltar que los precios ya se habían recuperado antes de las declaraciones sobre el aumento de reservas de China, en medio de indicios de compras a la baja por parte de los inversores chinos, el mayor consumidor del metal.

Los fabricantes y productores del país también regresaron tras semanas de ausencia del mercado, reponiendo existencias antes de la celebración del Año Nuevo Lunar de este mes.

“Los fabricantes están dispuestos a intervenir y comprar cuando hay una corrección de más del 10%”, dijo Li Xuezhi, jefe de investigación de Chaos Ternary Futures Co. Los fondos también entrarán para comprar la caída del cobre con un fuerte soporte fundamental, agregó.

Asimismo, los inversores han estado invirtiendo en metales ante las dudas sobre el dólar estadounidense y un alejamiento de las divisas y los bonos soberanos, lo que ha impulsado fuertes subidas de precios en el sector de las materias primas en enero. El repunte del cobre se produce tras un aumento de más del 40% en el 2025.

No obstante, los factores que impulsan aumentos adicionales de precios en el corto plazo se han debilitado, remarcó Li, citando la incertidumbre sobre la dirección de la política monetaria estadounidense y la disminución de los riesgos de una restricción de la oferta en la bolsa de metales de Londres (LME por sus siglas en inglés).