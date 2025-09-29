El oro subió a un récord por encima de los US$3.800 la onza con el repunte de los metales preciosos, impulsado por un dólar más débil, informó Bloomberg Línea.

El lingote subió hasta un 1,4% hasta un máximo histórico de US$3.812.05 la onza, superando lo alcanzado el pasado martes, tras encadenar seis subidas semanales consecutivas.

Por otro lado, la plata subió hasta 2,4%, mientras que el platino y el paladio también repuntaron con fuerza, con ganancias apuntaladas por la persistente rigidez del mercado y las entradas en fondos cotizados respaldados por los metales.

El oro aumentó su precio un 45% este año, marcando máximos sucesivos gracias a la demanda de los bancos centrales y a la reanudación de los recortes de las tasas de interés por parte de la Fed.

Los precios van camino a cerrar una tercera subida trimestral consecutiva la próxima semana, con las tenencias en ETF respaldados por lingotes en el nivel más alto desde 2022. Banco cómo Goldman Sachs Group Inc (GS) y Deutsche Bank AG (DB) han dicho que esperan que el repunte se prolongue.

Mientras tanto, los pares de metales preciosos del oro han experimentado una escasez sin precedentes este año, exacerbando las preocupaciones sobre la disminución de las reservas del metal libre de disposición en Londres, a medida que varios años de déficit de oferta llegan a su fin.

Las tasas de arrendamiento, que reflejan el coste de tomar prestado el metal, generalmente por un corto periodo de tiempo, de la plata, el platino y el paladio se han disparado muy por encima de sus niveles normales cercanos a cero.

La plata alcanzó el lunes su nivel más alto desde 2011, tras superar la semana pasada los US$45 la onza por primera vez en 14 años, y subía 1,5% hasta los US$46.7857 la onza. Por otra parte, el platino subió 2,6% para cotizar por encima de los US$1.600 la onza por primera vez desde 2013, mientras que el paladio ganó hasta 2,9% hasta su máximo desde julio.