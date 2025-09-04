El precio del oro revalida máximos históricos por encima de los 3.540 dólares la onza

Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de las tasas de interés por parte de la Fed. Foto: GEC.
Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de las tasas de interés por parte de la Fed. Foto: GEC.
Agencia EFE
Agencia EFE

El precio del , considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica, ha revalidado máximos históricos durante la madrugada de este miércoles al superar los 3.540 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 2.24 horas (0.24 GMT) el precio del oro ha tocado un nuevo récord en los 3.546,96 dólares.

A las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal precioso se desinfla. Cae el 0,03 %, hasta los 3.532,28 dólares.

En la jornada previa, el oro marcó varios máximos históricos. El primero fue durante la madrugada, cuando superó su último récord, alcanzado el pasado abril, en los 3.500,10 dólares por onza.

Al igual que el oro, la plata también cotiza en nuevos máximos desde 2011, tras situarse muy cerca de los 41 dólares.

Durante esta madrugada ha llegado a tocar los 40,97 dólares, aunque poco después baja el 0,42 %, hasta los 40,70 dólares.

Los expertos explican que el precio de los metales preciosos se ve impulsado por el aumento de las expectativas de una bajada de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre.

Además apuntan a la elevada volatilidad macroeconómica y geopolítica, y a la debilidad del dólar.

