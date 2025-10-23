Los precios del oro suben este jueves, ya que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y los posibles nuevos controles a la exportación de China se sumaban a los riesgos geopolíticos, impulsando la demanda de activos de refugio.

PUEDES VER: Adidas eleva su pronóstico de ganancias tras aumento de demanda de zapatillas retro

A las 11 a. m. (hora del este de EE.UU.) el oro al contado ganaba un 1,22%, a US$4.148,54 por onza, tras tocar mínimos de casi dos semanas en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 2,42%, a US$4.163,80 la onza.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El oro está tratando de encontrar su equilibrio tras el saludable y muy necesario retroceso técnico, aunque los obstinados riesgos geopolíticos deberían preservar las ofertas de refugio seguro ha sido menos propenso a producir oscilaciones salvajes al reaccionar a tales noticias”, indicó Han Tan, analista jefe de mercado de Nemo.money, a Reuters.

Los precios del oro acumulan un alza cercana al 57% este año, alcanzando un máximo histórico de US$4381,21 el lunes reforzadas por las incertidumbres geopolíticas y económicas, las apuestas de recorte de tasa de interés y la compra sostenida de los bancos centrales.

Cabe precisar que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está evaluando un plan para frenar una serie de exportaciones de software a China, desde computadoras portátiles hasta motores a reacción como represalia ante la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín.

Asimismo, Trump impuso sanciones relacionadas con Ucrania a Rusia por primera vez en su segundo mandato, dirigidas contra las petroleras Lukoil y Rosneft.