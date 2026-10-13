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Resumen

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El brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,07% en el mercado de futuros de Londres, hasta los US$105,51. Foto: EFE.
El brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,07% en el mercado de futuros de Londres, hasta los US$105,51. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent para entrega en diciembre baja este martes algo más del 1% y cotiza en los US$105 mientras se mantienen las tensiones en Oriente Medio, después de los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí.

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