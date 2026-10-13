El precio del barril de brent para entrega en diciembre baja este martes algo más del 1% y cotiza en los US$105 mientras se mantienen las tensiones en Oriente Medio, después de los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí.

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A las 7 horas de este martes (5 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,07% en el mercado de futuros de Londres, hasta los US$105,51.

El crudo cotiza a la baja este martes después de terminar la víspera con una fuerte subida del 1,84%, hasta situarse en US$106,65, afectado por los temores a que se produzcan problemas de suministro tras los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra un aeropuerto de Arabia Saudí.

Durante la jornada de ayer el brent incluso llegó a superar los 107 dólares, después de que el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad fuese objetivo de varios ataques hutíes a lo largo del pasado fin de semana, que dejaron un total de 17 fallecidos y alrededor de 300 personas heridas.

La escalada bélica ha reavivado las preocupaciones sobre el suministro de crudo a través del mar Rojo, donde los hutíes han interrumpido anteriormente operaciones de petroleros saudíes.

Asimismo, este martes, la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente dijo que había interceptado tres misiles balísticos lanzados contra Riad y otra urbe saudita por los rebeldes chiíes hutíes.