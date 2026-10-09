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Resumen

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Tras la publicación de Trump, el precio del crudo brent, que el jueves llegó a cotizar por encima de los 105 dólares para finalmente terminar en 104,28 dólares, ha caído más del 1%, hasta situarse el barril en 103 dólares. Foto: EFE.
Tras la publicación de Trump, el precio del crudo brent, que el jueves llegó a cotizar por encima de los 105 dólares para finalmente terminar en 104,28 dólares, ha caído más del 1%, hasta situarse el barril en 103 dólares. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent baja este viernes un 1,20 %, y se encuentra en 103 dólares tras afirmar el presidente de EE.UU., Donald Trump, que no atacará Irán antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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