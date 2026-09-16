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Resumen

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A las 07.00 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja 0,65%, hasta los 108,04 dólares el barril.(Foto: EFE)
A las 07.00 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja 0,65%, hasta los 108,04 dólares el barril.(Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent para entrega en noviembre baja este miércoles el 0,65 %, pero se mantiene en los 108 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras prosiguen las tensiones en Oriente Medio.

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