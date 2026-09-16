El precio del barril de brent para entrega en noviembre baja este miércoles el 0,65 %, pero se mantiene en los 108 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras prosiguen las tensiones en Oriente Medio.

A las 07.00 horas de este miércoles (05.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja 0,65%, hasta los 108,04 dólares el barril.

El precio del crudo baja este miércoles tras cerrar la víspera con una importante subida del 2,90% que le situó en su precio más alto en casi cuatro meses, desde mediados de mayo, cuando cotizó durante varias sesiones por encima de los 110 dólares.

El mercado teme que el precio del crudo se siga encareciendo ya que al cierre del Estrecho de Ormuz se ha unido ahora el del oleoducto de Yanbu.

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Los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí han obligado a este último país a cerrar el citado oleoducto de Yanbu, que traslada crudo hacia la costa oeste del país, en el mar Rojo.

Esto supone que ahora las dos vías de salida de todo el crudo de Oriente Medio -el estrecho de Ormuz al este y el de Bab al Mandeb al oeste de la Península Arábiga- se han visto severamente reducidas.

Al igual que el brent, el WTI de Texas, de referencia en Estados Unidos, cae este miércoles, el 0,97%, hasta los 104,8 dólares el barril, tras avanzar en la víspera más del 4%.

Por su parte, el gas natural TTF se encarece hoy el 0,33%, hasta los 81,18 euros megavatio/hora.