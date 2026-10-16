El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,31 % este viernes, situándose en los 97,67 dólares el barril, en un mercado atento a las tensiones en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del crudo para entrega próxima restaban 0,30 dólares con respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington sopesa el uso de la bomba conocida como MOAB, “la madre de todas las bombas”, contra Irán y ha reiterado que la guerra con Irán “va a terminar muy pronto, de una forma u otra”.

Asimismo, EE.UU. ha asegurado que más de 40 buques han atravesado el estrecho de Ormuz en un día a pesar de las agresiones de Irán, que ha condenado el traslado de la embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

Mientras, el Ejército de Yemen y los hutíes han informado del derribo de drones en ataques cruzados.