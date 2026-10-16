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Resumen

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Los contratos de futuros del crudo para entrega próxima restaban 0,30 dólares con respecto al cierre anterior. (Foto: iStock)
Los contratos de futuros del crudo para entrega próxima restaban 0,30 dólares con respecto al cierre anterior. (Foto: iStock)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,31 % este viernes, situándose en los 97,67 dólares el barril, en un mercado atento a las tensiones en Oriente Medio.

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