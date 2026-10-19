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Resumen

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Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,66 dólares respecto al cierre anterior. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg
Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,66 dólares respecto al cierre anterior. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg
/ Dimas Ardian
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 0,65%, hasta 100,75 dólares el barril, mientras los inversores estudian si el levantamiento de las sanciones estadounidenses a Rusia tendrá consecuencias positivas en el suministro del crudo.

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