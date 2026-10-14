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Resumen

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Los contratos de futuros del crudo para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,51 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Los contratos de futuros del crudo para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,51 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía 1,6% este miércoles, hasta los 95,65 dólares el barril, a consecuencia de nuevas preocupaciones sobre el suministro energético en Oriente Medio tras los últimos ataques contra instalaciones petroleras.

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