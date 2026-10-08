Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,20 dólares respecto al cierre anterior.(Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,20 dólares respecto al cierre anterior.(Foto: EFE)
Por Redacción EC

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves un 4,76 %, hasta 92,48 dólares el barril, después de que se reportara un ataque contra un buque cerca del estrecho de Ormuz.

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