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Resumen

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Los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,10 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,10 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un 0,11% en la apertura de este jueves, hasta los US$95,19 el barril, mientras los inversores siguen evaluando los riesgos para el suministro energético derivados de la guerra de Irán y las perspectivas de una menor demanda mundial.

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