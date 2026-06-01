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El precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto, cuya cotización como contrato de referencia se estrenaba este lunes, subía 6,60% hasta los 97,13 dólares. (Foto: EFE)
El precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto, cuya cotización como contrato de referencia se estrenaba este lunes, subía 6,60% hasta los 97,13 dólares. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

Los precios del petróleo se disparan el lunes, impulsados por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de que un medio iraní afirmara que Teherán suspendió las negociaciones para poner fin a la guerra.

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