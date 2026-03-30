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El petróleo de Texas llegó a una ligera alza de 0,47%. (Foto: EFE)
El petróleo de Texas llegó a una ligera alza de 0,47%. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) continuó remontando este lunes con una ligera subida de un 0,47%, hasta los 100,11 dólares el barril, ante las señales de que la guerra en Irán podría prolongarse.

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