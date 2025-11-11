El S&P 500 también subió 0,21% y el Nasdaq perdió 0,25%. Foto: EFE.
El S&P 500 también subió 0,21% y el Nasdaq perdió 0,25%. Foto: EFE.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cierra en un máximo histórico
Resumen de la noticia por IA
El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cierra en un máximo histórico

El principal indicador de Wall Street, el Dow Jones, cierra en un máximo histórico

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El principal indicador de , el Dow Jones, cerró este martes en un máximo histórico, tras subir 559,33 puntos, 1,18%, para cerrar en 47.927 unidades, impulsado por las compras de acciones de varias empresas líderes como Merck, Amgen y Johnson & Johnson.

El S&P 500 también subió 0,21% para finalizar en 6.846,61. Sin embargo, el Nasdaq perdió 0,25% para cerrar en 23.468,30 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Hoy, las acciones del proveedor de nube especializado CoreWeave se desplomaban más de un 16% después de que las previsiones de la compañía decepcionaran a los inversores, lo que perjudicó al sector de la inteligencia artificial (IA).

La semana pasada, el sector tecnológico fue uno de los más perjudicados por la coyuntura económica y el temor a una burbuja en el sector de la IA, de manera que el índice Nasdaq perdió un 3% acumulado, su peor registro desde abril.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC