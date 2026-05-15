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Antes de la apertura del mercado bursátil, el rendimiento de los bonos a 30 años sumaba 8,7 puntos básicos y se situaba en los valores alcanzados a finales de mayo del año pasado. Foto: GEC.
Antes de la apertura del mercado bursátil, el rendimiento de los bonos a 30 años sumaba 8,7 puntos básicos y se situaba en los valores alcanzados a finales de mayo del año pasado. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superó este viernes el 5,1%, su nivel más alto en casi un año, impulsado por la subida del precio del petróleo y una inflación en el mes de abril superior a la proyectada.

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