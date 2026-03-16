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El premio Nobel de Economía 2001 sostuvo que el conflicto actual empuja a Estados Unidos al "abismo". Foto: GEC.
El premio Nobel de Economía 2001 sostuvo que el conflicto actual empuja a Estados Unidos al "abismo". Foto: GEC.
Por Agencia AFP

La guerra en Medio Oriente coloca a Estados Unidos en alto riesgo de caer en la estanflación, una combinación de alta inflación y estancamiento económico, declaró este lunes a AFP Joseph Stiglitz, premio nobel de economía.

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