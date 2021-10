Conforme a los criterios de Saber más

El dólar cerró estable el miércoles en la plaza cambiaria local en una jornada en que intervino el Banco Central de Reserva (BCR), mientras los inversionistas se mantenían cautos tras las recientes declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo sobre nacionalizar el gas de Camisea. Al término de la jornada, el precio del dólar se situó en S/ 3,9880 en el mercado interbancario, un nivel similar al registrado en la jornada del martes, según datos del BCR.

“Esta relativa calma o estabilidad, tiene mucho que ver con las decisiones tomadas por el presidente de la Nación a la hora de remover su Gabinete de Ministros. En esta oportunidad queremos comentar sobre las posibilidades que tiene la evolución futura del tipo de cambio en el país”, comenta Matías Maciel, CoFounder de Rextie.

Añade que en el último tiempo se hizo referencia, cuando el dólar cotizaba cercano a los S/4,15, “a que la incertidumbre que se percibía en ese entonces le agregaba unos 35 centavos aproximadamente. Dicho de otra manera, si no existiera ese nivel de incertidumbre económica y/o política, el dólar podría valer unos S/3,80. Ese nivel, centavos más o centavos menos, debería ser el precio del dólar en Perú, en condiciones de mayor estabilidad política y económica”, sostiene.

Agrega que para que exista una verdadera sensación de estabilidad en el país resulta necesaria una acción coordinada entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. “Las acciones relacionadas con sancionar leyes que modifican sensiblemente los equilibrios de poder en una democracia, así como la posibilidad que no se le otorgue la Confianza al nuevo Gabinete ministerial, son factores que no permiten generar una sensación de mayor estabilidad/gobernabilidad”, puntualiza Maciel.

“Esto es lo que no permite que el tipo de cambio pueda retroceder a niveles aún más cerca del nivel mencionado de S/3,80. Por otro lado, si este clima de conflicto se acentúa, el dólar puede no solo no bajar, sino retomar su tendencia al alza”, finaliza.

VIDEO RECOMENDADO

Tras el repentino fallecimiento del congresista Fernando Herrera, de la bancada de Perú Libre, Nieves Limachi Quispe asumirá el escaño que dejará el parlamentario que representaba a la región Tacna. Limachi también tiene experiencia como trabajadora del Congreso. Es arquitecta de profesión, pero laboró como asesora en el Parlamento entre el 2016 y el 2019.