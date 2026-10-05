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Resumen

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Ambos candidatos disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 25 de octubre. (Photo by Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP)
Ambos candidatos disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 25 de octubre. (Photo by Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP)
/ EVARISTO SA MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

La bolsa de São Paulo abrió este lunes con una fuerte tendencia al alza, con un salto del 7,88 % en la primera sesión después de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, en las que el opositor Flavio Bolsonaro sacó dos puntos ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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