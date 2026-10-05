La bolsa de São Paulo abrió este lunes con una fuerte tendencia al alza, con un salto del 7,88 % en la primera sesión después de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, en las que el opositor Flavio Bolsonaro sacó dos puntos ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, se situaba en los 207.256 puntos a quince minutos de la apertura, cota que supondría su mayor cierre histórico.

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En el mercado de divisas, el real se depreciaba a la misma hora un 4,5%, con lo que el dólar se cotizaba a 4,98 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Este domingo, Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), obtuvo un 47,03% de los votos y sacó casi dos puntos de ventaja a Lula (45,16%) en la primera vuelta de las elecciones.

Ambos candidatos disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 25 de octubre.

El resultado de Flavio Bolsonaro, que ninguna encuesta anticipó, también se vio reflejado en los comicios legislativos, en los que los partidos de derecha salieron muy reforzados.

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A lo largo de toda la campaña electoral, los mercados han reaccionado positivamente al avance paulatino de Bolsonaro en las encuestas de intención de voto.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha propuesto la eliminación de impuestos y la adopción de medidas orientadas al control de la deuda pública y del déficit fiscal.

En este punto, Bolsonaro ha prometido dar un “tijeretazo” a los gastos públicos, pero su programa electoral no detalla en qué grado o en qué departamentos se realizarán los recortes.

El candidato, de tendencia liberal, también planea estudiar la viabilidad económica de decenas de empresas públicas, con la intención de privatizar aquellas que no resulten rentables.