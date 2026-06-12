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Musk, fundador de la compañía aeroespacial en 2002 y ya la persona más rica del mundo antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX, cuenta con una participación en esa empresa valorada en torno a US$690.000 millones al precio de salida. Foto: Apu Gomes/Getty Images
Musk, fundador de la compañía aeroespacial en 2002 y ya la persona más rica del mundo antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX, cuenta con una participación en esa empresa valorada en torno a US$690.000 millones al precio de salida. Foto: Apu Gomes/Getty Images
/ Apu Gomes
Por Agencia EFE

Elon Musk se ha convertido en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX este viernes, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

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