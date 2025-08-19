El directorio de Engie Energía Perú designó a Myriam Akhoun como como gerente general de Engie Energía Perú en reemplazo El Mehdi Ben Maalla.

Ben Maalla fue promovido a la posición de Managing Director Generation International del Grupo Engie, con base en París, para dirigir el negocio de energía térmica baja en carbono y agua desalinizada en Medio Oriente, Australia, África y los países de América Latina de México, Chile y Perú.

Myriam Akhoun, quien también ocupará la posición de Country Manager Perú, tiene un doble máster en Ingeniería (AgroParisTech) y en Economía de la Energía y Desarrollo Sostenible (IFP School de Francia).

Con 15 años de carrera en el Grupo Engie, Akhoun ha consolidado una experiencia operativa en energías renovables (Engie Solar, Engie Ocean Winds, Engie Green) y en proyectos de descarbonización para grandes clientes industriales (Engie Impact).

Myriam Akhoun nueva gerente general de Engie Energía Perú.

La compañía destacó su trayectoria internacional que incluye responsabilidades directivas en Singapur, India y Francia. Además, ha ocupado posiciones de liderazgo como directora general de Engie Flexible Generation Francia y jefa de Gabinete de la CEO global de Engie.

El proceso de transición para su nuevo puesto comenzará en el presente mes 2025, siguiendo los trámites legales respectivos hasta que su nombramiento sea efectivo.