Fondo de inversión de cannabis inicia hoy operaciones en la BVL

El frenesí en torno a las acciones de marihuana ya es una realidad en los mercados de América del Norte, donde se cotizan diversos instrumentos financieros que agrupan a empresas de cannabis. Y desde este miércoles 17 de octubre, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) también empezará a comercializar estas acciones a través del fondo de inversión cotizado (ETF por sus siglas en inglés) Horizons Marijuana Life Sciences Index (HMMJ).

Un ETF es un conjunto diversificado de activos que cotiza como una acción en una bolsa. Estos vehículos permiten a los usuarios invertir su dinero con mayores facilidades y a bajo costo, pues implican menores gastos en impuestos.

El ETF Horizons Marijuana Life Sciences Index incluye a empresas del sector de "ciencias de la vida" que cotizan en bolsas de América del Norte y realizan actividades comerciales significativas en la industria de la marihuana.

Según Bloomberg, este índice agregó ocho nuevas acciones a su cartera en setiembre y aumentó sus posiciones en varias compañías. Tiene US$830 millones en activos bajo administración, luego de haber sufrido su peor semana de salidas de capital desde su lanzamiento en abril del 2017 en la Bolsa de Toronto (Canadá).

Pero su suerte cambió la última semana de setiembre, cuando el fondo detuvo una racha de salidas de capital de seis días y agregó US$4 millones.

EN DETALLE

Kallpa SAB, agente promotor para el ingreso del índice a la Bolsa de Lima, solicitó a la Superintendencia del Mercado de Valores el ingreso del ETF a inicios de octubre para facilitar el acceso de sus clientes a este instrumento financiero.

Ricardo Carrión, gerente de mercado de capitales de Kallpa SAB, comentó a Semana Económica que la compañía ya cuenta con clientes locales que invierten en este tipo de acciones. La diferencia, sin embargo, es que con el ingreso del ETF a la bolsa limeña los inversionistas peruanos solo estarán sujetos a un régimen tributario de 5%, mientras que a través de la bolsa canadiense debían pagar un 30% a la ganancia de capital.

El ETF Horizons Marijuana Life Sciences Index, con sede en Nanaimo, Columbia Británica, aumentó sus posiciones en las compañías de cannabis Aurora Cannabis Inc., Canopy Growth Corp. y GW Pharmaceuticals Plc, y agregó participaciones en Aleafia Health Inc., Choom Holdings Inc. y Eve & Co., entre otros.

Bloomberg resalta que este ETF sigue el índice North American Medical Marijuana Index y reequilibra sus posiciones trimestralmente.

Kallpa SAB detalló que las acciones de este instrumento tendrán un precio cercano a los US$18.6.

MERCADO DE CANNABIS MEDICINAL

El agente de bolsa local precisó en un extenso informe que la industria de cannabis se encuentra en una etapa de transición, de la prohibición a la legalización. No obstante, la diversificación de los usos de cannabis es el principal catalizador para la expansión de esta industria.

“Por ejemplo, productos derivados de cannabis para crear medicinas ya son aceptados en 29 países, y pese a la regulación estricta sobre la comercialización de estos productos, 25 países ya han hecho reformas para flexibilizar el uso permitido”, indicó la empresa.

La consultora GrandView Research proyecta que el mercado de cannabis legal estará valorizado en alrededor de US$ 146.400 millones para fines del 2025, dada la creciente demanda y los nuevos avances en la forma de consumo.

Según Kallpa, se espera que la alta inversión pública y privada para la investigación y el desarrollo de formas más seguras de ingerir marihuana como tinturas, aceites, vapores y productos comestibles refuerce positivamente el crecimiento del mercado.

Este miércoles Canadá se convirtió en el segundo país del mundo después de Uruguay en legalizar la posesión y el uso de cannabis recreativo. En este país, la marihuana medicinal es legal en el país desde 2001.

Mientras que Canadá y la UE se perfilan a ser los mercados más atractivos a corto plazo con respecto a ventas de cannabis médico, muchos otros países alrededor del mundo también lo están legalizando, como el Perú.

Sin embargo, aunque la norma que permite el uso de cannabis medicinal salió en octubre del 2017 en nuestro país, la ley aún está a la espera de ser reglamentada y, por ende, no tiene cómo ser aplicada. El proyecto de reglamento, publicado en mayo de este año, no cuenta todavía con una versión final.