Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), dijo este jueves estar de acuerdo con otro recorte de las tasas de interés en la reunión del banco central estadounidense que se celebrará a finales de mes.

“Basándonos en todos los datos que tenemos sobre el mercado laboral, creo que (el comité de política monetaria de la Reserva Federal) debería reducir la tasa de interés otros 25 puntos básicos en nuestra reunión del 29 de octubre”, señaló Waller.

Agregó que lo que ocurra después de esta reunión, dependerá de los datos futuros. Además, afirmó que mientras sopesa si son necesarios los recortes de tasas, estará pendiente de cómo se concilian los sólidos datos del PBI con el debilitamiento del mercado laboral.

Waller reiteró su opinión de que los aranceles comerciales están teniendo un impacto en la inflación y que las presiones sobre los precios siguen en camino de alcanzar el objetivo del 2% de la Fed.

“El mensaje general de todos los datos del mercado laboral es de debilitamiento de la demanda, en relación con la oferta, incluso con una inmigración neta sustancialmente menor y una disminución de la participación en la fuerza laboral este año”, sostuvo.

Dijo también que, a medida que la Fed navega por la reunión de este mes sin datos importantes debido al cierre del gobierno estadounidense, los datos privados están enviando señales contradictorias sobre el estado de la contratación.

“El mercado laboral ha estado enviando algunas advertencias claras últimamente y deberíamos estar preparados para actuar si esas advertencias son validadas por lo que sepamos en las próximas semanas y meses”, subrayó Waller.