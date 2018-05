Graña y Montero: Acciones en BVL tendrán negociación especial

Tras conocerse que la Bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés) congeló las acciones de Graña y Montero (G&M) e inició el proceso para su deslistado, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) informó que suspenderá la negociación de sus acciones este viernes por casi dos horas (de 8:20 a. m. a 10:00 a. m.) para que se dé un proceso de formación de precios de las mismas.

La suspensión de las acciones de la constructora en la NYSE, que se debió a que esta no logró presentar sus estados financieros auditados de 2017 en el plazo requerido, llevó a que la BVL tome esta decisión. Cabe precisar que Graña y Montero ha apelado el inicio del deslistado en Nueva York.

Con esta medida, la BVL busca evitar una excesiva volatilidad en la fijación de precios de la acción local de la empresa (GRAMONC1).

EN DETALLE

Marco Alemán, analista de Inversiones y Mercado de Capitales en Kallpa SAB, explica a El Comercio que este proceso de suspensión en la bolsa local es un "procedimiento normal" que se lleva a cabo cuando las compañías reportan situaciones que pueden influir de manera pronunciada sobre el precio de sus acciones.

“Con el desliste de los valores de G&M en la NYSE, podría existir una sobrerreacción al inicio de la BVL [este viernes], por lo cual se esperará la formación de precios que se concretará al mediodía”, detalla el experto.

Por su parte, Luis Eduardo Falen, analista senior de Research de Intéligo SAB, coincidió en que, a través de la suspensión de negociaciones, las bolsas buscan evitar que se den variaciones muy grandes que puedan afectar tanto a la acción involucrada como a la plaza en general.

“G&M ya dijo que apelará a la decisión [de la NYSE] y que seguirá operando en la 'OTC' ['over the counter', un mercado extrabursátil]. La primera consecuencia de ello es que definitivamente el precio de la acción se verá afectado y, para que el golpe no sea tan fuerte, se lleva a cabo una formación de precios”, indica.

PRECIO A DETERMINAR

La formación de precios, que se dará para el papel de G&M luego de su breve suspensión, es el balance entre las propuestas de compra y de venta de una acción para evitar que se den diferencias muy grandes entre ambas.

José Larrabure, gerente de la División de Inversiones de Prima AFP, detalla que este proceso suele darse cuando existe la alerta de movimientos muy grandes en una acción.

"A veces, cuando hay una noticia apolítica, la bolsa para por un tiempo, como para que la información no golpee. Luego puede seguir cayendo cuando se reabra, pero se evita la situación de pánico. Se evita así que los mercados exacerben las caídas", agrega.

A modo de ejemplo, Falen explica que si una acción está S/2 y pero la orden de compra es de S/1 sol, se genera una variación muy drástica que puede ser negativa. "Lo que se busca es prevenir que ello ocurra de esa manera", menciona.

Para G&M, según ha determinado la bolsa limeña, se empezarán a ingresar las propuestas de compra y venta entre las 10:00 a. m. y el mediodía y, con ambos factores, se formará el precio de referencia para calcular los límites de variación durante el día.

"Probablemente al inicio [será fuerte el golpe] pero creo que si el mercado logra entender bien la noticia, y el hecho de que la empresa está tomando varias acciones positivas, [se daría] una caída inicial y luego habrá compra", remarca Laraburre.

PERSPECTIVAS

Para este escenario, Alemán prevé que podría generarse una ola de ventas de las acciones de G&M.

Ello, debido a que algunos fondos tienen como política no invertir en mercados 'OTC' —pues es un mercado mucho menos líquido— ni en empresas que no se encuentren en la NYSE.

De otro lado, Larrabure, de Prima AFP, considera que la acción de G&M en el Perú "no tendría por qué verse tan afectada", pues las que está pasando a listar a otro mercado son los ADS, valores que se encontraban listados en NYSE.

"No va a cambiar el portafolio. Primero, porque los portafolios de las AFP son posiciones son muy grandes versus la liquidez de la bolsa local. [...] Esto es un tema temporal y subsanable por parte de la empresa", puntualiza el ejecutivo.