De acuerdo con vozpópuli, el Grupo Romero ha presentado a Telefónica una oferta por US$260 millones (225 millones de euros) por su histórica sede en Madrid.

La propuesta del holding industrial se sitúa entre las más competitivas actualmente sobre la mesa en un proceso que podría definirse este mismo mes de marzo. Según el citado medio, este mismo viernes se podría conocer una decisión sobre el grupo inversor que adquiriría la sede.

Entre los interesados también figura el grupo Terralpa, los hermanos Ardid, la gestora Drago junto al fondo estadounidense Bain y la aseguradora italiana Generali.

Diversas fuentes señalan que la propuesta del Grupo Romero se sitúa en la parte alta del rango de las ofertas que ha recibido Telefónica, en un contexto marcado por la revisión a la baja de las valorizaciones del activo por cuestiones urbanísticas y por la incertidumbre geopolítica a nivel internacional, especialmente en torno al conflicto en Medio Oriente y sus derivadas para España ante la tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la administración estadounidense de Donald Trump.

Cabe precisar que la operación por el edificio de Telefónica asesorada por Rothschild ha estado marcada en los últimos meses por un ajuste de las expectativas de precios. En una primera fase, el mercado llegó a situar el valor del inmueble en torno a los 260 millones de euros, en línea con el interés de grandes inversores por desarrollar usos de alto rendimiento.

No obstante, las restricciones urbanísticas impuestos por el Ayuntamiento de Madrid han limitado el potencial del activo. Las ofertas se han ido ajustando y el rango que maneja el mercado se sitúa actualmente en torno a los 220 a 230 millones de euros.

La eventual venta del edificio se enmarca en la estrategia de Telefónica de rotación de activos inmobiliarios para reforzar su balance y generar liquidez. En los últimos años, la operadora ha ejecutado operaciones relevantes como la venta de Torre Diagonal 00 en Barcelona o su antigua sede de la calle Fontanella.