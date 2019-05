Guerra comercial impacta a bolsas del mundo: Wall Street profundiza su caída

Los principales índices de Wall Street se desploban más de 2% el lunes después de que China anunció planes para tomar represalias con unos aranceles más altos para bienes de Estados Unidos, lo que generó temores de otra ronda de medidas recíprocas que podría llevar a la economía estadounidense a una recesión.

En el centro de la fuerte caída se encontraban las acciones de las empresas de tecnología, entre ellas los fabricantes de chips, los gigantes manufactureros y los minoristas, sectores muy expuestos a China.

El grupo de empresas tecnológicas "FAANG" -Facebook Inc , Amazon.com Inc, Apple Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc - perdía entre 1,7% y 5%.

El Ministerio de Finanzas de China dijo el lunes que planeaba imponer aranceles de entre 5% y 25% a 5.140 bienes estadounidenses a partir del 1 de junio, luego de que los Estados Unidos aumentó las tarifas a varios productos del gigante asiático la semana pasada.

"Esto se vuelve más complicado y más costoso para la economía global y hasta que no ceda (...) los mercados estarán bajo presión", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities en Nueva York.

El S&P 500 registró el viernes su peor caída semanal desde diciembre después de que Washington elevó aranceles a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares de 10% a 25%.

A las 1440 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 501,84 puntos, o un 1,93%, a 25.440,07 unidades, mientras que el S&P 500 caía 61,81 puntos, o un 2,15%, a 2.819,59 unidades. El Nasdaq, en tanto, descendía 224,28 puntos, o un 2,83%, a 7.692,655 unidades.