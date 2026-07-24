Las alternativas al estrecho, por el que transita la gran mayoría de las exportaciones energéticas de la región, podrían incluir nuevos puertos en el mar Rojo o en el golfo de Omán, la rehabilitación de oleoductos obsoletos y la mejora de las redes de carreteras del desierto. Foto: EFE.
Las alternativas al estrecho, por el que transita la gran mayoría de las exportaciones energéticas de la región, podrían incluir nuevos puertos en el mar Rojo o en el golfo de Omán, la rehabilitación de oleoductos obsoletos y la mejora de las redes de carreteras del desierto. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Los países del Golfo Pérsico buscan financiación para construir rutas alternativas que eviten el Estrecho de Ormuz, informó Bloomberg Línea.

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