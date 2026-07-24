Los países del Golfo Pérsico buscan financiación para construir rutas alternativas que eviten el Estrecho de Ormuz, informó Bloomberg Línea.

En medio de la guerra entre Estados Unidos con Irán, que entra en su sexto mes, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes y Qatar pretenden invertir miles de millones de dólares en infraestructuras menos vulnerables a los ataques iraníes que la vía navegable de Ormuz.

Las alternativas al Estrecho de Ormuz, por el que transita la gran mayoría de las exportaciones energéticas de la región, podrían incluir nuevos puertos en el mar Rojo o en el golfo de Omán, la rehabilitación de oleoductos obsoletos y la mejora de las redes de carreteras del desierto.

En ese sentido, las oficinas de deuda de algunos de estos países están manteniendo conversaciones con banqueros e inversores para emitir aún más deuda destinada a la ampliación de las infraestructuras, según informaron a Bloomberg fuentes familiarizadas con dichas conversaciones.

“Hemos observado claramente un interés por diversificar el uso del Estrecho de Ormuz”, afirmó Sergei Strigo, responsable de renta fija de mercados emergentes en Amundi SA, el mayor inversor en bonos de Europa.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos indicó este mes que los nuevos oleoductos y puertos ayudarían a su país a alcanzar una “dependencia cero de Ormuz”, mostrando sus planes de invertir en rutas de exportación alternativas.

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Anthony Kettle, gestor de carteras de RBC BlueBay, aconsejó recurrir a los swaps de incumplimiento crediticio (CDS). “Estos derivados protegen a los inversores frente a la posibilidad de impago y tienden a subir cuando las finanzas de un país se ven sometidas a presión y los déficits presupuestarios se amplían”.

A medida que aumenta la emisión, los inversores también podrán empezar a diferenciar entre los países del Golfo, en función de su ubicación y acceso a corredores de tránsito alternativos. “Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Omán seguirían beneficiándose de estos nuevos proyectos de infraestructura, ya que cuentan con una ventaja geográfica frente a Kuwait, Baréin y Qatar”, señaló Ahmed Nabi, operador de crédito de mercados emergentes en Caventor Capital. Estas nuevas rutas también podrían convertirse en objetivos si el conflicto se extendiera, agregó Nabi.