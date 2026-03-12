Estados Unidos liberará progresivamente 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, en el marco de un esfuerzo conjunto de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para limitar las consecuencias económicas de la g uerra en Medio Oriente.

“El presidente Donald Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles procedentes de la reserva estratégica de petróleo a partir de la semana próxima“, escribió en X Chris Wright, secretario de Energía.

“Teniendo en cuenta los ritmos de descarga previstos, la entrega tomará aproximadamente 120 días”, añadió.

Más temprano el miércoles, los 32 países miembros de la AIE habían anunciado un esfuerzo conjunto de sacar al mercado 400 millones de barriles, con el fin de “compensar la pérdida de suministro debida al cierre efectivo del estrecho” de Ormuz.

El secretario Wright dijo que fue Trump quien pidió a la AIE actuar de esta manera. Además, Trump también había indicado que Estados Unidos utilizaría “un poco” de sus reservas estratégicas.

La reducción prevista sin embargo es considerable sobre los 415 millones de barriles que conforman la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, en inglés), el nombre de estos stocks estadounidenses.

“Estados Unidos ha hecho arreglos para reemplazar estas reservas estratégicas con unos 200 millones de barriles a lo largo del próximo año”, dijo Chris Wright.

De acuerdo con el secretario, esto “no tendrá ningún costo para los contribuyentes”.

El barril de WTI, de referencia en el mercado, subía más de un 5%, sin que el anuncio de que Estados Unidos tranquilizara a los inversionistas.

Sobre las 23:25 GMT el precio del barril subía un 5,48% hasta 92,03 dólares.