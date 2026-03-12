Escuchar
La entrega del crudo tomará aproximadamente 120 días indicó Chris Wright, secretario de Eenergía de Estados Unidos. (Foto: AP)
Por Agencia AFP

Estados Unidos liberará progresivamente 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, en el marco de un esfuerzo conjunto de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para limitar las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente.

