Wall Street cae arrastrada por acciones tecnológicas tras bloqueo a Huawei

Las acciones en Wall Street abrieron a la baja el lunes, luego de que el bloqueo de la compañía china Huawei generara preocupación por un mayor impacto en los fabricantes de chips. Ello, además, se sumó a los temores de una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Apple cayó 3,84%, pesando más en los tres índices principales. El sector de tecnología S&P 500 cayó 1,95%, la mayor caída entre los nueve principales sectores de S&P que operan a la baja.

► ¿Veto a Huawei es inicio de guerra fría tecnológica? [OPINIÓN]

► Google rompe con Huawei: ¿qué significa para la firma la restricción a android?

► Fabricante de partes de celulares anuncia suspensión de todos sus envíos a Huawei

El fabricante de iPhone también se vio presionado por una advertencia de HSBC de que los precios más altos para los productos de la compañía luego de los aumentos en los aranceles de EE.UU. a China podrían tener "graves consecuencias" en la demanda de sus productos.

Los proveedores estadounidenses de Huawei, incluidos Qualcomm, Micron Technology y Broadcom, cayeron aproximadamente un 5%, mientras que el Índice de Semiconductores de Filadelfia cayó un 2,88%, su nivel más bajo en más de dos meses.

"Para muchas de estas compañías tecnológicas no hay un mercado más grande que China, y existe cierta preocupación de que [el bloqueo] pueda impedir el crecimiento. También obliga a los países a tomar partido y comenzar a permitir que China desarrolle alternativas", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane. Inversiones en New Vernon, New Jersey.

Huawei es líder global en la venta de equipos de comunicaciones. (Foto: Getty Images)

“Es mucha especulación y no hay ninguna base. Pero parece que las conversaciones comerciales están empeorando y no mejorando ".

Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, fue agregado a una lista negra comercial por la administración Trump el jueves, intensificando la ya amarga guerra comercial, mientras que China acusó el lunes a Estados Unidos de albergar "extravagantes expectativas" para un acuerdo.

Subrayando un probable impacto en las compañías tecnológicas de EE. UU., Lumentum Holdings Inc. dijo que detendría los envíos a Huawei y reduciría sus expectativas de ingresos trimestrales. Las acciones de Lumentum cayeron un 2,68%.

Google, de Alphabet, suspendió algunos negocios con Huawei, informó Reuters el fin de semana, mientras que los fabricantes de chips como Intel Corp, Qualcomm, Xilinx Inc. y Broadcom informaron a los empleados que no suministrarán a la compañía china hasta nuevo aviso, informó el domingo Bloomberg.

Las acciones de Alphabet, Facebook y Microsoft bajaron más del 2%.

En un punto brillante, las acciones de Sprint subieron un 23%, mientras que T-Mobile ganó un 5,2% después de que las compañías obtuvieron el apoyo del presidente del regulador de telecomunicaciones de EE.UU. Para su fusión propuesta de US$26 mil millones.

El aumento de 3,5% de Verizon Communications ayudó al índice Dow a limitar algunas pérdidas, mientras que las acciones de AT&T aumentaron un 3%

A las 9:45 am hora del este, el Dow Jones Industrial Average bajó 132,17 puntos, o 0,51%, a 25.631,83. El S&P 500 bajó 20,89 puntos, o 0,73%, a 2.838,64 y el Nasdaq Composite bajó 125.77 puntos, o 1,61%, a 7.690,51.

Los inversores también buscarán los comentarios de un grupo de minoristas que informan esta semana, incluidos Home Depot, Nordstrom, Kohl's y Target para medir el impacto de la última ronda de aranceles.

Con 460 de las compañías del S&P 500 que publicaron los resultados del primer trimestre, el 75.2% superó las expectativas de ganancias de los analistas. Los analistas ahora esperan un crecimiento de las ganancias en el primer trimestre del 1,4%, un cambio brusco de la pérdida del 2% esperada el 1 de abril, según datos de Refinitiv.

Los problemas decrecientes superaron a los promotores para una proporción de 2,58 a 1 en el NYSE y para una relación de 3,00 a 1 en el Nasdaq.

El índice S&P registró 13 nuevos máximos de 52 semanas y siete nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 11 nuevos máximos y 71 nuevos mínimos.