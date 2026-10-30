Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel se hundieron casi un 30 % este viernes después de que ayer presentara sus últimos resultados y previsiones de ingresos, que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado.

A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de la compañía cayeron un 28,67% respecto al cierre anterior. Las acciones cotizaron US$65,67 cada una, menos de US$26 respecto a la jornada previa.

Esta es la mayor caída de su historia. La última ocurrió el 2 de agosto de 2024, cuando cayó 26%, por el deterioro de su división de fabricación y anunciar 15.000 despidos, según El País.

En los primeros nueve meses del año, Intel acumuló unas pérdidas netas de US$11.609 millones, frente al beneficio de US$359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.

Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$3.520 millones, un 18% menos que los US$4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.

El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel, David Zinsner, señaló en una llamada con accionistas- tras la publicación de los resultados -que prevé que los ingresos totales estén entre los US$15.000 millones y US$16.000 millones para el cuarto trimestre.

Sin embargo, también se agudizó una caída superior al 20 % en los ingresos de la división CCPG, encargada de los procesadores para ordenadores portátiles complementada con soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicada al hardware del cliente.

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Precisamente este sector ha sido el que ha preocupado a los inversores, pues esa división facturó US$8.100 millones en el tercer trimestre, un 5% menos de la cifra registrada en el mismo período del año anterior.

“En las últimas semanas, nuestros clientes comenzaron a señalar una desaceleración del mercado de ordenadores personales debido a los precios y la disponibilidad de las memorias”, declaró Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, en la misma llamada.

El vicepresidente ejecutivo apuntó que la compañía espera que el mercado mundial de ordenadores se contraiga en torno a un 12% este año y otro 10 % en 2027.

“No esperamos una recuperación sostenida hasta que mejore la disponibilidad de memorias y los precios comiencen a normalizarse”, afirmó.

Con la bajada, Intel ha quemado cerca de US$130.000 millones en capitalización bursátil y está arrastrando otros grupos del sector de semiconductores como Nvidia, Broadcom, AMD y Miccron Technology.