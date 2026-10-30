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Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel se hundieron casi un 30 % este viernes después de que ayer presentara sus últimos resultados y previsiones de ingresos, que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado.
Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel se hundieron casi un 30 % este viernes después de que ayer presentara sus últimos resultados y previsiones de ingresos, que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado.
A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de la compañía cayeron un 28,67% respecto al cierre anterior. Las acciones cotizaron US$65,67 cada una, menos de US$26 respecto a la jornada previa.
Esta es la mayor caída de su historia. La última ocurrió el 2 de agosto de 2024, cuando cayó 26%, por el deterioro de su división de fabricación y anunciar 15.000 despidos, según El País.
En los primeros nueve meses del año, Intel acumuló unas pérdidas netas de US$11.609 millones, frente al beneficio de US$359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.
Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$3.520 millones, un 18% menos que los US$4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.
El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel, David Zinsner, señaló en una llamada con accionistas- tras la publicación de los resultados -que prevé que los ingresos totales estén entre los US$15.000 millones y US$16.000 millones para el cuarto trimestre.
Sin embargo, también se agudizó una caída superior al 20 % en los ingresos de la división CCPG, encargada de los procesadores para ordenadores portátiles complementada con soluciones de inteligencia artificial (IA) aplicada al hardware del cliente.
Precisamente este sector ha sido el que ha preocupado a los inversores, pues esa división facturó US$8.100 millones en el tercer trimestre, un 5% menos de la cifra registrada en el mismo período del año anterior.
“En las últimas semanas, nuestros clientes comenzaron a señalar una desaceleración del mercado de ordenadores personales debido a los precios y la disponibilidad de las memorias”, declaró Lip-Bu Tan, consejero delegado de Intel, en la misma llamada.
El vicepresidente ejecutivo apuntó que la compañía espera que el mercado mundial de ordenadores se contraiga en torno a un 12% este año y otro 10 % en 2027.
“No esperamos una recuperación sostenida hasta que mejore la disponibilidad de memorias y los precios comiencen a normalizarse”, afirmó.
Con la bajada, Intel ha quemado cerca de US$130.000 millones en capitalización bursátil y está arrastrando otros grupos del sector de semiconductores como Nvidia, Broadcom, AMD y Miccron Technology.
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