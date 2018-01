Interbank emitiría deuda por US$ 200 millones este mes

Interbank podría emitir deuda a través de bonos corporativos en los mercados internacionales, según un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). De acuerdo con la agencia Bloomberg, los mercados financieros esperan que esta emisión sea por un monto de US$ 200 millones con un vencimiento a cinco años.

Esta emisión se realizaría el 17 de enero, según el medio. En el hecho de importancia presentado a la SMV, Interbank remarca que no es una oferta de venta de títulos en los Estados Unidos o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido.

Una fuente familiarizada con el tema, pero no autorizada a declarar, dijo que el banco planea emitir más bonos, para hacer un canje con otros pendientes de circulación, por un monto que no exceda los US$ 500 millones.

Lea más noticias de Economía en...