Itaú expande su estimado de precio del cobre a US$6.700

El banco de inversión brasileño Itaú expandió su estimado del precio del cobre para fin del 2018, pasando de US$6.500 a US$6.700 por tonelada, por la revisión al alza que hicieron en las perspectivas de China.

En enero, el Índice de Commodity de Itaú (ICI) se mantuvo estable (-0,1%), explicado por el buen rendimiento en los precios del hierro compensado por otros minerales.

En este sentido, los precios del cobre se moderaron de US$7.247 al cierre de diciembre a US$7.169.

En la misma línea, amplió su estimado de precio para el hierro de US$60 a US$65 para fin del año. Esto se da luego de que su precio promedio rozada los US$74 por tonelada, apoyado por el fuerte crecimiento de China.

Pese a las mejores expectativas, el banco Itaú aún prevé una corrección de los niveles de los precios actuales de los metales.

En esa línea, el cobre profundizaba hoy su tendencia bajista el jueves, cuando tocó su nivel más bajo en casi ocho semanas, después de que otra gran alza de los inventarios remarcó que el mercado actualmente cuenta con abundantes suministros.



Los inventarios disponibles en almacenes certificados por la Bolsa de Metales de Londres (LME) -aquellos no destinados para envíos- escalaron en 25.700 toneladas el jueves y han subido un 75% en las últimas tres semanas.



Eso demostró que la racha alcista de un 12% en los precios en la LME en diciembre no estaba respaldada por fundamentos del mercado, dijeron algunos analista a Reuters.



"El cobre ha roto su nivel de respaldo de US$6.860 por tonelada, de modo que aún hay espacio para una corrección a la baja. No creo que vaya mucho más abajo de los US$6.500 por tonelada, que sería una buena área de compra", dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultoría T-Commodity, en Milán a la agencia.

