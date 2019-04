Izipay llegará a 80 mil pymes este año con su dispositivo que acepta todas las tarjetas

Uno de los principales problemas por las que el uso efectivo vence a los medios de pago es la alta concentración que existe en las empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito.

Según la tecnológica Izipay, que vende dispositivos que aceptan todas las tarjetas, la marca global Visa concentra el 74% del negocio de dinero plástico en el Perú, al emitir el 78% de las tarjetas de débito del sistema financiero y el 65% de las tarjetas de crédito. El segundo competidor es MasterCard, que participa con el 26% de la emisión de tarjetas de débito y el 21% de crédito.

El resto del mercado está conformado por las marcas American Express, Diners Club y las tarjetas de marca propia de los retailres.

"Qué una sola marca de tarjetas tenga el 74% del mercado no es muy potente, porque hay personas que podría no tenerla. Lo que tiene en la mente el consumir es acá no me aceptan todo y cómo no aceptan todo, entonces tengo que andar con efectivo. Eso va en contra del ecosistema”, dijo Christian Alvarado, gerente comercial y de marketing de Izipay.

Ante esta problemática, la tecnológica a encontrado la oportunidad para ofrecer su dispositivo que acepta todas las tarjetas de crédito y débito, incluso las de Visa y MasterCard. La compañía opera como facilitador de pagos al incluir en un mismo equipo de pago todas las marcas.

En el negocio de emisión de dinero plástico operan dos empresas, la que tiene la marca como Visa o MasterCard y la que brinda la infraestructura para la realización de los pagos llamada adquirente. En el caso de Visa el adquirente es VisaNet y de MasterCard es MC Procesos. Ambas se encargan de contratar con los comercios para que acepten las tarjetas de las marcas a la que pertenecen.

Izipay opera contratando directamente con estas y los demás adquirentes de las otras marcas de tarjeta, con lo cual el cliente ya no tiene que contratar con todos los adquirentes, sino con uno solo.

Según Alvarado, la tecnológica entró al mercado en setiembre del año pasado y hasta la fecha ya ha captado a unos 20 mil negocios, tanto empresas jurídicas como de personas naturales.

Así dado el potencial que hay, el ejecutivo asegura que llegará a entre 80 mil o 90 mil comercios al cierre de este año. Por ello, firmó una alianza con el BBVA Continental para venderles el dispositivo a los clientes pyme del banco.

"Vamos a trabajar mucho en decir a la población y a los comercios de que existe la posibilidad de que los pagos sean mucho más sencillos y que con un solo dispositivo puedas aceptar todas las tarjetas", subrayó Alvarado.

El ejecutivo afirmó que también existe alrededor de un millón de profesionales independientes que podrían aumentar sus ventas con el uso de los medios de pago.

