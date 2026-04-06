Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En su análisis de la coyuntura internacional, Dimon dedicó unas palabras a la situación en el Viejo Continente. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg.
En su análisis de la coyuntura internacional, Dimon dedicó unas palabras a la situación en el Viejo Continente. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg.
/ Victor J. Blue
Por Redacción EC

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió este lunes que los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente han sumido al mundo en “el reino de la incertidumbre”, lo que podría desencadenar una inflación más persistente y obligar a mantener los tipos de interés por encima de lo previsto por los mercados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.