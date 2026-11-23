Junta de Nvidia anuncia la reincorporación de Jensen Huang como director general y presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Trump compró acciones de Nvidia antes de relajar ventas de chips a China, según The Washington Post

El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderazgo”, indicó la empresa en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes que la tecnológica Nvidia restituyera a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

MÁS INFORMACIÓN: Donald Trump se muestra a favor de que Jensen Huang vuelva a dirigir Nvidia

En una publicación en redes sociales este lunes, el presidente también instó a la compañía a continuar con una investigación interna sobre su cumplimiento de los controles de exportación de Estados Unidos.

“La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.