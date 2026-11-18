La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó al Perú como una plataforma estratégica para que empresas extranjeras amplíen sus operaciones hacia los mercados de América del Sur.

El planteamiento fue expuesto durante un encuentro con empresarios estadounidenses en Shenzhen, China, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La reunión, organizada por ComexPerú y la US-APEC Business Coalition, permitió a la mandataria exponer las oportunidades de inversión que ofrece el país y las medidas de su Gobierno para facilitar el desarrollo de proyectos privados.

Petro-Perú demandará a Altamesa Energy, su ex socio en el desarrollo del lote 192 https://t.co/NpSOKBfla9 — El Comercio (@elcomercio_peru) November 19, 2026

Fujimori destacó que el Perú cuenta con 25 tratados de libre comercio que le permiten acceder a más de 60 mercados internacionales. Según sostuvo, esta red de acuerdos comerciales amplía las posibilidades de las empresas que buscan establecerse en territorio peruano y utilizarlo como punto de conexión con otras economías.

La jefa de Estado señaló que el sector privado representa alrededor del 80% de la actividad económica nacional. En ese sentido, planteó la necesidad de reducir las trabas administrativas y mantener condiciones que otorguen previsibilidad a los inversionistas.

Durante su exposición, mencionó algunos indicadores macroeconómicos, y destacó la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la gestión de Julio Velarde al frente de la institución como elementos vinculados a la estabilidad monetaria.

DP World Callao alcanza nuevo récord histórico al movilizar 200 mil TEU en un solo mes https://t.co/shHdLrgMyX — El Comercio (@elcomercio_peru) November 18, 2026

La mandataria también reconoció que la inestabilidad política de los últimos años ha afectado la confianza empresarial. Frente a ello, consideró que el retorno al sistema bicameral podría contribuir a fortalecer la estabilidad institucional.

Gobierno apunta a US$ 40.000 millones en inversiones mineras

En el encuentro también participaron el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quienes expusieron las oportunidades de inversión en sus respectivos sectores.

Shinno destacó el potencial minero y energético del país y anunció que el Gobierno tiene como objetivo promover inversiones mineras por US$ 40.000 millones durante los próximos cinco años.

La mandataria peruana se reunió con empresarios estadounidenses en Shenzhen, China. (Foto: Presidencia de la República)

Shinno señaló que su cartera trabaja en la simplificación de procedimientos administrativos para facilitar la ejecución de nuevos proyectos. Entre las medidas mencionadas figura la posibilidad de sustituir determinadas autorizaciones previas por mecanismos de fiscalización posterior.

En el sector energético, indicó que existe un plan para impulsar la instalación de nuevas centrales de generación eléctrica, con el propósito de ampliar la capacidad de producción y atender la demanda asociada al crecimiento económico.

Por su parte, el ministro Rogers Valencia destacó que los acuerdos comerciales peruanos permiten acceder a aproximadamente el 80% del mercado mundial. También mencionó la entrada en vigor de los tratados con Guatemala y Hong Kong, así como del protocolo de optimización del acuerdo comercial con China, vigente desde el 1 de noviembre de 2026.

El titular del Mincetur informó, además, que el país mantiene negociaciones para alcanzar un acuerdo económico integral con Indonesia y que se encuentra preparado para suscribir un tratado de libre comercio con Tailandia.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca ampliar la presencia comercial del Perú en Asia-Pacífico y atraer capital extranjero, además de posicionar al país como un punto de entrada para las empresas interesadas en desarrollar operaciones en América Latina.