Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se espera una decisión sobre estos recortes más amplios en los próximos días. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Kuwait ha comenzado a reducir la producción en algunos yacimientos petrolíferos después de agotar su capacidad de almacenamiento de crudo, según un informe del Wall Street Journal.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.