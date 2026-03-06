Kuwait ha comenzado a reducir la producción en algunos yacimientos petrolíferos después de agotar su capacidad de almacenamiento de crudo, según un informe del Wall Street Journal.

De esta manera, el país está considerando limitar su capacidad de producción y refinación a los niveles necesarios únicamente para el consumo interno, según informaron diversas fuentes, señaló yahoo finance.

Se espera una decisión sobre estos recortes más amplios en los próximos días. Los inversores han estado preocupados por el almacenamiento de petróleo desde el comienzo del conflicto con Irán y reaccionaron rápidamente al titular del Wall Street Journal, con los precios del crudo subiendo aún más y las acciones estadounidenses cayendo.

Cabe señalar que el cierre de un pozo petrolero conlleva el riesgo de dañar a largo plazo la presión del yacimiento e implica altos costos de reinicio, por lo que suele ser una medida de último recurso.

La reanudación de la producción puede tardar días o incluso semanas, dependiendo del yacimiento. Las principales instalaciones de almacenamiento en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también se están llenando rápidamente. Se espera que ambos países alcancen sus límites en menos de tres semanas.