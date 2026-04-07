Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), señaló que mientras el estrecho de Ormuz siga cerrado, la economía mundial seguirá enfrentando grandes dificultades. Foto: AFP.
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), señaló que mientras el estrecho de Ormuz siga cerrado, la economía mundial seguirá enfrentando grandes dificultades. Foto: AFP.
Por Agencia EFE

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se muestra “muy pesimista” respecto a la crisis energética actual, que es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas, y teme un abril “negro” si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.