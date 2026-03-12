Escuchar
Los mercados daban por descontado desde el lunes que la AIE iba a recurrir a sus reservas estratégicas, y eso había hecho bajar el precio del barril desde el pico que había alcanzado en la madrugada de ese día (el brent llegó a rozar los 120 dólares). (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
Por Agencia EFE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente va a provocar un hundimiento de la oferta de petróleo en el mundo de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, lo que le obliga a revisar sustancialmente sus previsiones para todo el año.

