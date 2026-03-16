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La liberación de reservas está siendo coordinada entre los países miembros de la AIE, con más de 100 millones de barriles procedentes de Asia-Pacífico, una cantidad similar desde Europa y más de 170 millones desde el continente americano, además de unos 30 millones adicionales derivados de incrementos de producción. Foto: EFE.
La liberación de reservas está siendo coordinada entre los países miembros de la AIE, con más de 100 millones de barriles procedentes de Asia-Pacífico, una cantidad similar desde Europa y más de 170 millones desde el continente americano, además de unos 30 millones adicionales derivados de incrementos de producción. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo “si es necesario”, tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán, afirmó este lunes su director, Fatih Birol.

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