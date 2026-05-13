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Los países de la OCDE aportarán cerca de 930.000 barriles diarios de esa caída y las economías no pertenecientes al bloque alrededor de 1,5 millones de esa reducción. (Foto: EFE)
Los países de la OCDE aportarán cerca de 930.000 barriles diarios de esa caída y las economías no pertenecientes al bloque alrededor de 1,5 millones de esa reducción. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La demanda mundial de petróleo se reducirá en 2026 en 420.000 barriles diarios respecto a 2025, hasta situarse en 104 millones de barriles diarios debido al impacto económico de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que supone 1,3 millones menos, según las últimas proyecciones publicadas este miércoles por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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