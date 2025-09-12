El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, registra caídas del 0,4% y pierde los 15.300 puntos que logró ayer tras subir 0,68%, después de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener las tasas de interés, informó la web Cinco Días.

La tasa de depósito seguirá en 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación en 2,15% y la de la préstamo en 2,40%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De esta manera, el Ibex rompe con una racha positiva ya que de lunes a jueves acumulaba una subida de 3,17%. Los valores que más ganan en la jornada son Indra con 1,2%, Rovi 0,9%, Puig 0,7%.

Los valores que más caen son Santander -1,2%, Sabadell -1,2% y Solaria -0,7%. En cuanto al resto de las bolsas europeas, registran resultados dispares. El Dax alemán y el Cac de París cotizan a la baja.

Mientras que el británico FTSE 100 avanza 0,21%. La bolsa de Tokio encadenó este viernes una tercera jornada de récords tras la bonanza y máximos en Wall Street ante las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recorte las tasas de interés, tras unos datos de empleo y de inflación no tan malos como se preveía.

MÁS INFORMACIÓN: Los precios del petróleo caen por temores de exceso de oferta



El Nikkei subió 0,89%, el euro retrocede ligeramente hasta los US$1,1723, y el petróleo Brent, de referencia en Europa, baja 0,7% y se sitúa por debajo de los US$66 el barril.