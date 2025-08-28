El Ibex, principal selectivo de la bolsa española, abre a la baja y registra 15.000 puntos en línea con el resto de las bolsas europeas, tras los esperados resultados de Nvidia, la mayor empresa cotizada del mundo, informó el medio Cinco Días.

Dentro de la bolsa española, destaca la subida de Santander de más de 1,2% y de Arcelor Mittal en torno al 1,5%. Por el contrario, se ven penalizadas las energéticas Acciona Energía -1,5%, Endesa o Iberdrola están entre las peores del día junto a Indra con más del 1%.

El euro cotiza plano en 1,165 euros y el Brent pierde medio punto, en US$67 el barril. Por otro lado, Nvidia publicó sus resultados con Wall Street cerrado y cotiza con caídas en los mercados, inferiores al 5%.

La empresa indicó que las ventas han crecido en un menor ritmo en dos años y aunque batió expectativas de ingresos , fue por poco y gracias al negocio de los videojuegos. Jesen Huang, consejero delegado, adelantó récords de venta aliviando a los inversores y abriendo la puerta a una sesión tranquila de momento.

En cuanto a los mercados asiáticos, el signo ha sido mixto en Asia debido a que las preocupaciones sobre las perspectivas para el negocio chino de Nvidia afectaron a sus proveedores regionales.

El índice MSCI de Asia-Pacífico, excluyendo a Japón osciló entre las ganancias y las pérdidas y cerró con una caída del 0,4%. El Hang Seng de Hong Kong perdió 0,8% y el Shanghai ganó 1,14%. Por su parte el Nikkei subió 0,76%, después de que la agencia de noticias Kyodo informó hoy de que el principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, cancelará una visita a Estados Unidos.