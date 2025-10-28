La bolsa española abre a la baja y el Ibex 35 cae 0,09%

El selectivo de la bolsa española, Ibex 35, tras lograr máximos históricos en la apertura del mercado superando los 16.040,40 puntos que tocó hace cerca de 18 años opta por una leve caída del 0,09%, de manera que ha pedido el nivel de los 16.000 puntos.

A las 12:00 horas, el Ibex 35 pierde 14,1 puntos, 0,09%, y se sitúa en 15.986,1 puntos. En lo que va de año, el Ibex sube 37,87%.

Tras lograr ayer a las 15:12 horas, los 16.000 puntos, cota con la que cerró el mercado, y superar el récord histórico del Ibex al cierre logrado el 8 de noviembre de 2007, cuando la sesión terminó en 15.945,7 puntos; en la apertura del mercado, el selectivo ha batido el récord intradía del 9 de noviembre de 2017, y ha alcanzado los 16.054 puntos.

Indra, el valor que más sube

A esta hora, Indra es el valor que más sube, 2,71%; seguido de Acciona, con 2,53%; Acciona Energía, con 1,89%; e Iberdrola, con 1,81%, tras presentar sus resultados en los que ganó 5.307 millones de euros hasta septiembre, un 3% menos y mejorar su previsión de beneficio, mientras que anunció que pagará un dividendo de 0,25 euros por acción.

Por el contrario, las mayores caídas son para Telefónica, con 1,34%, seguida de Cellnex, con 1,30%; Grifols, con 1,08%; Fluidra, con 1,02%; e Inditex, con 1%.

Las restantes bolsas europeas también muestran un comportamiento neutro, y mientras que Milán y Londres suben 0,09%, y 0,01%, respectivamente; Fráncfort cae 0,14%; París 0,09%; y el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja 0,16%.

El euro se aprecia 0,10% frente al dólar, y se cambia a 1,166 dólares. En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó este martes 0,58% por la recogida de beneficios después del cierre récord del lunes, cuando el indicador superó por primera vez la barrera de los 50.000 puntos, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái, logró máximos de la última década al superar brevemente la barrera psicológica de los 4.000 puntos por primera vez desde agosto de 2015; y el Hang Seng cedió 0,33%.

Los mercados pendientes de la reunión Trump y Xi

Los mercados asiáticos se encuentran pendientes de la reunión de mañana entre el presidente estadounidense, Donald Trump, de visita en Tokio, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

En el mercado de materias primas, el oro prosigue la caída de ayer y cede 1,39%, aunque se ha recuperado levemente tras llegar a perder el precio de la onza a las 10:06 de esta mañana los 3.900 dólares. A esta hora, se sitúa en 3.923,60 dólares.

El petróleo registra caídas, que son del 1,25% en el caso del Brent, de referencia en Europa, hasta los 64,77 dólares el barril; y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., desciende el 1,19 %, hasta los 60,58 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

En cuanto a la rentabilidad del bono español a largo plazo cae hasta el 3,141 %, con la prima de riesgo en 52,5 puntos básicos. El bitcóin casi plano con una subida del 0,09 %, se encuentra en 114.576 dólares.