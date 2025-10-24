La bolsa española abre a la baja y el Ibex 35 cae 0,30%

El principal selectivo de la bolsa española, el Ibex 35, que abrió este viernes al alza, cae el 0,30%, con lo que pierde nuevamente el nivel de los 15.800 puntos, en una jornada en la que se conocerá el dato de la inflación en Estados Unidos.

Una hora y media después de la apertura, el Ibex 35 cotiza en los 15.748,4 puntos, tras dejarse 0,30%. Las ganancias del año se reducen al 35,82 %.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En el indicador, Colonial destaca al bajar 1,68%, mientras que Repsol es el valor más alcista con 1,31%.

Telefónica cae 1,20%, BBVA 0,38% y Santander 0,21%; mientras que Iberdrola cotiza sin cambios e Inditex suma 0,49%.

En el resto de bolsas europeas, donde el euro cotiza a 1,161 dólares, los principales mercados también han cambiado de signo respecto al inicio de la sesión. París se deja 0,30%, Milán y Fráncfort 0,16%, y Londres cotiza plana.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan a esta hora una apertura mixta, mientras el mercado estará pendiente de la publicación de la inflación de septiembre de Estados Unidos y las tensiones comerciales entre este país y China.

PUEDES VER: El precio del oro sube tras tensiones geopolíticas y comerciales

Redacción EC

En otros mercados, el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, que comenzó la sesión a la baja tras dispararse esta semana, sube nuevamente, el 0,21 %, hasta los 65,55 dólares.

El oro desciende 1,74%, hasta los 4.053,85 dólares la onza. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza 3,109%.