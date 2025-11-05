El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, cae 0,8%, y cotiza por debajo de los 16.000 puntos, según informó la web Cinco Días.

El foco de los inversores está puesto en la caída de las acciones de Telefónica. La empresa pierde 2,52% después de la histórica jornada del lunes, en la que marcó un retroceso superior al 13%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Hoy se deja caer otros 2% y es el segundo peor valor del Ibex 35 por detrás de Grifols. La empresa farmacéutica reacciona a los resultados publicados ayer con una caída del 5%.

Santander también cae medio punto y 1,5% para BBVA. En Europa Alemania también cotiza con caídas, mientras que Reino Unido y Francia intentan escapar de los números rojos en la apertura.

LEE TAMBIÉN: Netflix considera hacer una oferta por el estudio y negocio de streaming de Warner Bros Discovery

Mientras, en el mercado de divisas, el euro se mantiene estable contra el dólar, en 1,149 unidades, y el Brent, de referencia en Europa, sigue por debajo de los US$65.