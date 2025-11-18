La bolsa española abre a la baja y el Ibex 35 cae 1,62%

La bolsa española mantiene la tendencia negativa, y a mediodía de este martes cede 1,62% y pone en riesgo los 15.900 puntos, afectada por el miedo a las altas valoraciones del sector de las tecnológicas, y ante las menores perspectivas de recortes de tipos en Estados Unidos.

A las 12.00 horas, el Ibex 35, el principal selectivo español, cotiza en los 15.911,7 puntos tras dejarse 1,62%, aunque ha llegado a tocar un mínimo durante la mañana en los 15.883,9 enteros.

Con el descenso de hoy, que puede ser la cuarta sesión consecutiva de pérdidas para el Ibex, el indicador reduce las ganancias anuales al 37,29 %.

Dentro del mercado español, Amadeus es el valor que más desciende, 4,93%, seguido de Indra, 2,44%.

De los grandes valores, Telefónica se deja 2,23%; Santander, 2,15%; Repsol, el 1,86 %; BBVA, 1,71 %; Inditex, el 0,96%, e Iberdrola, 0,63%.

Dentro del Ibex 35, solo cinco valores cotizan en positivo: Solaria sube el 2,09 % y Acciona el 2,08 %. La bolsa española ya comenzó la sesión de este martes en negativo, con una caída que rondó el 1,5 % y que la hizo perder el nivel de los 16.000 puntos.

El mercado nacional se ve afectado por la recogida de beneficios tras alcanzar sucesivos máximos históricos la semana pasada, a lo que se suman las dudas sobre altas las valoraciones de las empresas tecnológicas, y las menores perspectivas de un nuevo recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Al igual que el mercado nacional, el resto de plazas europeas mantienen la tendencia negativa del inicio de la sesión. Así, a mediodía destaca la caída de Milán, 1,65 %, seguida de Fráncfort, que cede el 1,28%; París, el 1,23%, y Londres, el 1,13%.

De esta manera, siguen la corrección que sufrió en la víspera Wall Street, que también cerró en rojo, en una sesión marcada por la caída del sector tecnológico, a la espera de que mañana presente resultados Nvdia.

Tras las caídas en Wall Street, y los nuevos recortes a los que apuntan sus futuros, en Asia, el Nikkei de Tokio se ha desplomado 3,22 %, afectado también por las pérdidas de las tecnológicas, y ante la inquietud sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos.

Y es que esta semana se irán conociendo datos de la economía de Estados Unidos, que no se publicaron por el cierre de la Administración, entre ellos, el informe oficial de empleo americano de septiembre, que se publicará el jueves, y que según los expertos de Renta4 será “determinante para la decisión de la Fed del próximo 10 de diciembre”.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong también ha perdido el 1,72 %, y que la Bolsa de Shanghái, el 0,81 %. En otros mercados, el euro cotiza ligeramente a la baja y se cambia a 1,158 dólares, mientras que el precio de crudo Brent, el de referencia en Europa, se ha girado al alza. Sube el 0,03 %, hasta los 64,22 dólares.

El oro cotiza plano, en los 4.044,79 dólares, mientras que el bitcóin, que ha perdido esta madrugada los 90.000 dólares, hasta situarse en mínimos desde abril, se deja a esta hora el 0,73 %, hasta los 91.458,24 dólares.